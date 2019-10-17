Акции компаний черной металлургии остаются среднесрочными фаворитами - Алор Брокер

Российский рынок акций прибавил вчера чуть более 1% по Индексу МосБиржи, впервые за много дней выглядя лучше западных рынков, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Пока трудно сказать, чем это вызвано: просто ли закрытием коротких позиций, или приходом на рынок свежих денег. Однако в любом случае налицо попытка избежать падения в район 2600 пунктов и начать очередную волну роста с целью движения к историческим максимумам", - отмечает эксперт.

Начался долгожданный отскок в черных металлургах, даже несмотря на укрепление рубля. Аналитик "Алор Брокер" по-прежнему считаем их одними их среднесрочных фаворитов рынка из-за сильной просадки в последнее время и в ожидании традиционно щедрых дивидендов.

В четверг внешний фон с утра складывается, по мнению эксперта, нейтральный: американские фьючерсы и нефть в легком минусе, что говорит о высокой вероятности небольшого снижения рынка в первые часы торгов. "Чтобы дать прогноз на дальнейший ход событий, нужно прежде всего понять причину вчерашнего роста, но пока сделать это не удается. Поводов для снижения не наблюдается, но и вера в продолжение роста не очень сильна", - заключает Алексей Антонов.