Акции ТГК-1 имеют значительный потенциал роста - ИК "Велес Капитал"

Аналитики ИК "Велес Капитал" возобновляют покрытие ТГК-1 и считают, что компания, почти избавившаяся от долговой нагрузки, имеет значительный потенциал роста котировок, связанный как с изменением дивидендной политики, так и c решением проблем теплового сегмента бизнеса, говорится в обзоре компании. "Согласно нашей модели, справедливая стоимость акций составляет 0,027 руб., что подразумевает потенциал роста в 136% и рекомендацию ПОКУПАТЬ", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин.

ТГК-1 - дочерняя компания Газпрома, что вкупе со стабильным бизнесом по генерации электроэнергии положительно сказывается на ее финансовом положении. "Кредитные метрики действительно показывают явную положительную динамику: по нашим оценкам, компания может уже в следующем году показать чистую денежную позицию, - отмечает Алексей Адонин. - Компания имеет возможность привлечь до 30 млрд руб. кредитных средств для финансирования проектов. Менеджмент уже подтвердил свое участие в программе ДПМ-2".