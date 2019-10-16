Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Мосбиржи до "покупать" и оценку на 8%

Raiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 103 рублей до 111 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".