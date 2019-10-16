Хороший старт сезона отчетностей в США приободрил инвесторов - БКС

В середине недели российский рынок акций демонстрирует сдержанно положительную динамику, сообщается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Индекса МосБиржи пытается дотянуться до зоны 2730-2750 пунктов, откуда мог по сформироваться растущий тренд, но этому препятствует дефицит свежих драйверов.

Внешний фон остается неоднозначным для отечественного рынка. Настроения на основных биржевых площадках в целом позитивные. Фондовые индексы США завершили торги во вторник на максимумах более чем за три недели. При этом Brent продолжает торговаться ниже $60 за баррель. По мнению эксперта, причина, по которой российский рынок отреагировал на первый шаг к торговому миру США и КНР умереннее своих зарубежных аналогов, как раз заключается в крайне сдержанной реакции котировок сырьевых товаров на данное событие.

"Неуверенность ценовой конъюнктуры нефти может основываться на ожиданиях сокращения глобального спроса на энергоноситель, - допускает Сергей Дейнека. - МВФ накануне ухудшил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. Еще в апреле этого года соответствующие прогнозные оценки фонда составляли 3,3% и 3,6%. Таким образом, на текущий год дан самый худший прогноз за последние 11 лет. Набор глобальных рисков остается широким - это Brexit, торговый "фронт" Вашингтона с ЕС, угроза дефолта Аргентины, кризис в Гонконге".

Накануне палата представителей Конгресса США приняла законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге", Пекин уже пообещал принять "контрмеры", если законопроект будет принят. В свете и без того трудного движения сторон к торговому соглашению такие новости, безусловно, сдерживают аппетиты к покупке риска, полагает аналитик "БКС Премьер".

Между тем, в США неплохо стартовал сезон отчетностей. Во вторник своими квартальными финпоказателями инвесторов порадовали JP Morgan, Wells Fargo & Co, Citigroup. В корпоративном разрезе российского рынка отметим акции "Детского мира", отыгрывающих ростом хорошие операционные показатели за III квартал 2019.

"По нашему мнению, динамика отечественных активов до конца дня будет в основном зависеть от изменений внешней конъюнктуры и новостного фона. В ожидании свежих драйверов для роста индекс МосБиржи, по нашим оценкам, продолжит движение в формате боковика в пределах значений 2705-2730 пунктов, прогнозный диапазон до конца недели - 2700-2735 пунктов", - резюмирует Сергей Дейнека.