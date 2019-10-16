Выпуск EVRAZ’24 сейчас выглядит привлекательно - "Уралсиб"

В металлургическом секторе стоит отметить рост котировок Евраза на 0,1–0,2 п.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб"."В результате спред EVRAZ’24 (YTM 3,7%) к EVRAZ’23 (YTM 3,3%) расширился почти до 40 б.п. (исторический максимум, тогда как в среднем спред находился на уровне 20–25 б.п.). На наш взгляд, выпуск EVRAZ’24 сейчас выглядит привлекательно", - отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев.

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