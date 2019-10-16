Цены на нефть вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent) в текущих условиях - "Нордеа Банк"

МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены на нефть вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent), хотя мы не исключаем кратковременных скачков нефтяных котировок выше этого уровня в случае усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - полагают эксперты банка.

В среду будут опубликованы данные по запасам сырья от Минэнерго США и Американского института нефти. Аналитики ожидают увидеть продолжение роста запасов пятую неделю подряд. Если статистика подтвердит такие ожидания, то давление на нефтяные контракты во второй половине дня, вероятно, усилится.