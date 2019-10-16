Ожидания снижения ставки будут в течение недели поддерживать спрос на ликвидность на умеренном уровне - "ВТБ Капитал"

Ожидания снижения ставки ЦБ будут поддерживать спрос на ликвидность на умеренном уровне в течение недели, несмотря на весьма ограниченный объем ликвидности в системе, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Вместе с тем некоторая фрагментация ликвидности, по мнению экспертов инвестбанка, может оказать небольшое повышательное давление на ставки. В обзоре также отмечается, что два банка во вторник привлекли 200 млрд руб. у Казначейства в рамках операций однодневного репо.

В преддверии заседания по монетарной политике спрос на аукционах Банка России был высоким. Банки купили весь объем нового выпуска КОБР на сумму 600 млрд руб., а также разместили полный лимит недельных депозитов в размере 2,65 млрд руб. при спросе в 3,3 млрд руб. В результате Банк России после расчетов в среду должен стерилизовать 150 млрд руб. ликвидности.