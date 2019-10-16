"Уралсиб" ожидает понижения заявленного ориентира по купону новых бондов "Акрона" до 7,25–7,3% годовых, говорится в обзоре корпорации.

ПАО "Акрон" в среду, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-03. Планируется, что объем размещения будет 5–10 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Срок обращения нового бонда составляет три с половиной года, оферты не предусмотрено. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в размере 7,4–7,55% годовых, что означает доходность к погашению 7,54– 7,69% годовых и премию к кривой рублевых госбумаг около 115–130 б.п. Размещение выпуска на бирже назначено на 25 октября.

"У Акрона сейчас в обращении находятся четыре выпуска облигаций суммарно на 17,5 млрд руб., - отмечают аналитики "Уралсиба" Денис Ворчик и Ольга Стерина. - Однако на первичный рынок эмитент не выходил довольно давно, разместив последний раз в июне 2017 г. выпуск серии БО-001Р-02 на 5 млрд руб. под ставку купона 8,6% годовых на срок до оферты в ноябре 2021 г. Для определения справедливой стоимости новой бумаги возьмем в качестве ориентира недавние размещения в корпоративном сегменте. Учитывая кредитные метрики Акрона и текущие ставки в корпоративном сегменте, мы ждем формирования книги заявок вблизи ставки купона 7,25–7,3% годовых, то есть премию к ОФЗ около 100–105 б.п. и понижения заявленного ориентира".