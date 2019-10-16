Потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограничен - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка по-прежнему считают рубль локально переоцененным, соответственно, баланс рисков в паре доллар/рубль, несколько смещен в сторону повышательных, говорится в обзоре банка. Потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограничен.

"Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб./долл., - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевой влияние на валютный курс. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-64,50 руб./долл. Считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным".