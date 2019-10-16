Цены на нефть остаются в зоне 58-62 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть остаются в зоне 58-62 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. По мнению аналитика банка Екатерины Крыловой, смягчение риторики ЕС в отношении Brexit и надежды на заключение соглашения в ближайшее время удерживают сырье от дальнейшего снижения.

В то же время МВФ выпустил безрадостный прогноз, предполагая, что темпы роста мировой торговли в 2019 г. резко замедлятся – до 1,1% (ожидалось ранее 3,4%). Оценка роста глобальной экономики в 2019 г. скорректирована до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%. "Таким образом, прогнозы МВФ стали приближены к нашим ожиданиям, которые мы публиковали в Стратегии на 2 кв. 2019 г. в апреле, - отмечает эксперт Промсвязьбанка. - Сегодня в фокусе данные по запасам от API, в четверг – от Минэнерго США. Поскольку в октябре техрегламент проходит пик, то ждем продолжения роста в запасах сырой нефти при падении загрузки НПЗ".