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16 октября 2019 года 10:15
У рынка акций РФ нет драйверов для выхода из "боковика" - ИК "Велес Капитал"
В среду утром российские фондовые индексы и рубль получат некоторую поддержку от восстановления цен на нефть и могут выйти в небольшой плюс, но сильного импульса к повышению ожидать не стоит, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Обстановка на мировых фондовых площадках хотя и стала более оптимистичной, все еще остается напряженной. В середине недели зарубежные инвесторы сконцентрируются на макроэкономических данных и новых квартальных отчетностях, в то время как у рынка РФ пока нет веских драйверов для выхода из "боковика". "Российский рынок остается под давлением как минимум до закрепления выше верхних границ указанных диапазонов, на что сил "быков" на данный момент не хватает, - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". - Рубль накануне почти не изменил позиций против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 64,55 руб. (средняя Боллинджера дневного графика), что говорит о возможности возвращения к сентябрьским минимумам (63,61 руб.) и потере долларом импульса к росту. Пара евро/рубль консолидируется у средней полосы Боллинджера (70,90 руб.), закрепление ниже которой откроет дорогу к сентябрьскому минимуму 69,93 руб.".
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16 октября 2019 года 15:07
После выхода данных по розничным продажам в США баррель Брент продолжит торговаться в текущем диапазоне $58,5-59,0 - Sberbank CIB
Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут... читать дальше
.16 октября 2019 года 13:34
Внимание инвесторов в среду будет направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь - Sberbank CIB
В среду в центре внимания инвесторов данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на взгляд аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой,... читать дальше
.16 октября 2019 года 12:40
Цены на нефть вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent) в текущих условиях - "Нордеа Банк"
МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены... читать дальше
.16 октября 2019 года 10:27
Цены на нефть остаются в зоне 58-62 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. По мнению аналитика банка Екатерины Крыловой, смягчение риторики ЕС в отношении Brexit и надежды на заключение соглашения в ближайшее время удерживают сырье от дальнейшего снижения. В то же время МВФ выпустил... читать дальше
.16 октября 2019 года 09:43
Индекс Dow закрылся на 3-недельном максимуме благодаря хорошему началу сезона отчетности. Рынки акций Азии растут вслед за США, исключение - материковый Китай. Нефть слабо восстанавливается после двух дней падения, Brent - выше $58,8 за баррель. читать дальше
.15 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Colgate-Palmolive Company: покупка от текущих уровней: $69,41; целевой уровень: $75,5; стоп-лосс: $68,2; ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.15 октября 2019 года 17:05
Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, торговые отношения между США и Китаем будут в центре внимания трейдеров в течение ближайших нескольких недель, или до тех пор, пока две... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:51
Программа покупки казначейских облигаций ФРС США вряд ли сильно повлияет на рынок долгосрочных бумаг - Julius Baer
Заголовки финансовых изданий о напряженности на денежном рынке, которые можно было наблюдать в сентябре, всегда подпитывают опасения, что ФРС США могла утратить контроль над своей ключевой ставкой отмечается в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Дарио... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:25
Недолго сохранялся на рынке оптимизм по поводу возможного промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и негатив от плохих макроэкономических данных перекрыл неочевидный позитив от торговой сделки, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. "Как показывает... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:57
На прошлой неделе доходности базовых активов показали рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые согласовали первый этап торговой сделки, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Кроме того, ФРС объявила о выкупе... читать дальше
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