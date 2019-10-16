Позитивный старт сезона корпоративной отчетности в США поддержит рынок акций РФ - Промсвязьбанк

В ходе торгов вторника настроения на глобальных рынках несколько улучшились, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Позитивные отчеты ряда американских компаний и прогресс в переговорах Британия-ЕС по вопросу Brexit оказали умеренную поддержку рисковым активам, в результате американские фондовые индексы прибавили за сутки 0,9-1,2%, а индекс S&P 500 достигал отметки в 3000 пунктов.

"Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,7% по индексу Мосбиржи. С нашей точки зрения, индекс может продолжить попытки смещения в середину диапазона 2700-2750 пунктов. Из отдельных корпоративных событий отметим предстоящую сегодня публикацию операционных данных от Детского Мира", - отмечает эксперт банка.