ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Colgate-Palmolive Company: покупка от текущих уровней: $69,41; целевой уровень: $75,5; стоп-лосс: $68,2; ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания позиции: 60 дней.

Colgate-Palmolive Company - международная компания, производящая такие продукты как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию. Компания имеет филиалы и отделения в более чем 200 странах мира, ей принадлежат права на известнейшие торговые марки, такие как Colgate, Palmolive, Mennen, Lady Speed Stick и многие другие.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. С точки зрения технического анализа, сейчас мы наблюдаем формирование треугольника. Есть высокая вероятность роста от текущего уровня.

3. Стабильные дивидендные выплаты компании могут привлечь инвесторов, желающих получить их в ближайшее время, так как отсечка уже в конце октября.

4. На днях, в третий раз подряд Colgate-Palmolive была признана самой успешной компанией, производящей товары для дома согласно Индексу Dow Jones Sustainability North American.

5. Компании, производящие товары повседневного спроса, являются "защитными активами" и будут вызывать повышенный интерес у инвесторов, в случае коррекции на фондовых рынках.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет в начале ноября.

2. Покупателям акций стоит учитывать, что следующая дивидендная отсечка компании произойдёт в конце октября.

Вторая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $256,96; целевой уровень: $230; стоп-лосс: $256,2; ожидаемая доходность: +10,5%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней.

Tesla - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.

Привлекательность идеи:

1. Слабые финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании выглядит очень высокой.

3. Последний квартальный отчет компании оказался существенно хуже ожиданий.

4. Особенно беспокоят аналитиков сильно возросшие за последнее время расходы компании.

5. 23 октября выйдет следующий квартальный отчет компании, от которого вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего.

6. Компания продолжает серьёзно страдать от "торговой войны" Китая и США.

7. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена находится в районе локального сопротивления.

Риски открытия позиции:

1. Данная компания известна периодически случающимися информационными манипуляциями от руководства, которые могут серьёзно повлиять на котировки.

2. Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября.

Третья инвестиционная идея - Applied Materials, Inc.: продажа от текущих уровней: $51,94; целевой уровень: $47,8; стоп-лосс: $53,4; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней.

Applied Materials, Inc. - американская корпорация, которая поставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых микросхем для электроники, плоскопанельных дисплеев для компьютеров, смартфонов и телевизоров, а также солнечных батарей.

Привлекательность идеи:

1. В последние две недели мы наблюдаем продажи собственных личных акций руководством компании.

2. Один из лидеров сектора производства микросхем, компания Micron на днях заявила, что хотя сейчас и наблюдается "улучшение спроса", однако, цены на память "остаются низкими, и поэтому прибыль может оставаться низкой до тех пор, пока спрос не начнёт существенно расти". На этом заявлении акции Applied Materials просели более, чем на 5%.

3. Продолжающаяся "торговая война" между США и Китаем также ослабляет позиции компании. По мнению стратегов по акциям Morgan Stanley, "компании, занимающиеся производством полупроводников и полупроводникового оборудования, имеют самый высокий уровень дохода в Китае - 52%" и, таким образом, подвергаются максимальным рискам из-за растущей торговой напряженности.

4. Руководство Applied Materials недавно заявило, что восстановление на рынке микросхем памяти маловероятно до 2020 года.

5. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем сейчас "медвежий сигнал". Цена упёрлась в значимый уровень сопротивления, который ранее не смогла пробить дважды. Тройная вершина.

Риски открытия позиции:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Следующий квартальный отчёт выйдет в середине ноября.