.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Colgate-Palmolive Company: покупка от текущих уровней: $69,41; целевой уровень: $75,5; стоп-лосс: $68,2; ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания позиции: 60 дней. Colgate-Palmolive Company - международная компания, производящая такие продукты как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию. Компания имеет филиалы и отделения в более чем 200 странах мира, ей принадлежат права на известнейшие торговые марки, такие как Colgate, Palmolive, Mennen, Lady Speed Stick и многие другие. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. С точки зрения технического анализа, сейчас мы наблюдаем формирование треугольника. Есть высокая вероятность роста от текущего уровня. 3. Стабильные дивидендные выплаты компании могут привлечь инвесторов, желающих получить их в ближайшее время, так как отсечка уже в конце октября. 4. На днях, в третий раз подряд Colgate-Palmolive была признана самой успешной компанией, производящей товары для дома согласно Индексу Dow Jones Sustainability North American. 5. Компании, производящие товары повседневного спроса, являются "защитными активами" и будут вызывать повышенный интерес у инвесторов, в случае коррекции на фондовых рынках. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет в начале ноября. 2. Покупателям акций стоит учитывать, что следующая дивидендная отсечка компании произойдёт в конце октября. Вторая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $256,96; целевой уровень: $230; стоп-лосс: $256,2; ожидаемая доходность: +10,5%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней. Tesla - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Привлекательность идеи: 1. Слабые финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании выглядит очень высокой. 3. Последний квартальный отчет компании оказался существенно хуже ожиданий. 4. Особенно беспокоят аналитиков сильно возросшие за последнее время расходы компании. 5. 23 октября выйдет следующий квартальный отчет компании, от которого вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего. 6. Компания продолжает серьёзно страдать от "торговой войны" Китая и США. 7. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена находится в районе локального сопротивления. Риски открытия позиции: 1. Данная компания известна периодически случающимися информационными манипуляциями от руководства, которые могут серьёзно повлиять на котировки. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября. Третья инвестиционная идея - Applied Materials, Inc.: продажа от текущих уровней: $51,94; целевой уровень: $47,8; стоп-лосс: $53,4; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней. Applied Materials, Inc. - американская корпорация, которая поставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых микросхем для электроники, плоскопанельных дисплеев для компьютеров, смартфонов и телевизоров, а также солнечных батарей. Привлекательность идеи: 1. В последние две недели мы наблюдаем продажи собственных личных акций руководством компании. 2. Один из лидеров сектора производства микросхем, компания Micron на днях заявила, что хотя сейчас и наблюдается "улучшение спроса", однако, цены на память "остаются низкими, и поэтому прибыль может оставаться низкой до тех пор, пока спрос не начнёт существенно расти". На этом заявлении акции Applied Materials просели более, чем на 5%. 3. Продолжающаяся "торговая война" между США и Китаем также ослабляет позиции компании. По мнению стратегов по акциям Morgan Stanley, "компании, занимающиеся производством полупроводников и полупроводникового оборудования, имеют самый высокий уровень дохода в Китае - 52%" и, таким образом, подвергаются максимальным рискам из-за растущей торговой напряженности. 4. Руководство Applied Materials недавно заявило, что восстановление на рынке микросхем памяти маловероятно до 2020 года. 5. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем сейчас "медвежий сигнал". Цена упёрлась в значимый уровень сопротивления, который ранее не смогла пробить дважды. Тройная вершина. Риски открытия позиции: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет в середине ноября.
.
15 октября 2019 года 17:05
Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, торговые отношения между США и Китаем будут в центре внимания трейдеров в течение ближайших нескольких недель, или до тех пор, пока две... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:51
Программа покупки казначейских облигаций ФРС США вряд ли сильно повлияет на рынок долгосрочных бумаг - Julius Baer
Заголовки финансовых изданий о напряженности на денежном рынке, которые можно было наблюдать в сентябре, всегда подпитывают опасения, что ФРС США могла утратить контроль над своей ключевой ставкой отмечается в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Дарио... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:25
Недолго сохранялся на рынке оптимизм по поводу возможного промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и негатив от плохих макроэкономических данных перекрыл неочевидный позитив от торговой сделки, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. "Как показывает... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:57
На прошлой неделе доходности базовых активов показали рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые согласовали первый этап торговой сделки, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Кроме того, ФРС объявила о выкупе... читать дальше
.15 октября 2019 года 11:07
Неопределенные перспективы мирового экономического роста оказывают давление на нефтяные цены - "Нордеа Банк"
Неопределенность по торговой войне негативно влияет на перспективы мирового экономического роста, что, в свою очередь, омрачает перспективы спроса на энергоносители и оказывает давление на нефтяные цены, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". Во вторник это негативное влияние может усилить... читать дальше
.15 октября 2019 года 09:45
Фондовые индексы США закрылись снижением на опасениях вокруг торговой сделки с Китаем. Фондовые индексы Японии растут, Китай и Гонконг в минусе. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - ниже $58,9 за баррель. читать дальше
.14 октября 2019 года 17:40
Новости о позитивных итогах встречи между лидерами Великобритании и Республики Ирландия вселяют надежду на то, что стороны смогут достигнуть соглашения о Brexit и реализовать его уже 31 октября, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Тем не менее, существенные препятствия к... читать дальше
.14 октября 2019 года 16:31
В сентябре спад во внешней торговле КНР продолжился после вступления в силу новых американских внешнеторговых тарифов, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Слабые цифры указывают на дальнейшее ухудшение ситуации в экономике. Несмотря на торговое перемирие с США, о... читать дальше
.14 октября 2019 года 15:59
В конце прошлой недели котировки золота и серебра оставались относительно устойчивыми, несмотря на ослабление торговой апряженности между Соединенными Штатами и КНР, сообщается в комментарии руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстена Менке. Одной из причин этого,... читать дальше
.14 октября 2019 года 15:13
Цены на нефть марки Brent во второй половине дня удержатся у нижней границы текущего диапазона $59-60 за баррель - Sberbank CIB
Во второй половине дня котировки Брент удержатся у нижней границы текущего диапазона $59-60 за баррель, сообщается в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе. "Сохраняющаяся неопределенность из-за отсутствия официального соглашения между США и КНР, вероятно, продолжит оказывать давление на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.