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15 октября 2019 года 18:07
Операционные результаты российских металлургов за 3 квартал 2019 г. умеренно негативны - Промсвязьбанк
Крупнейшие российские производители стали опубликовали умеренно негативные операционные результаты по итогам 3кв. и 9М 2019г., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Операционные данные свидетельствуют о том, что финансовые показатели компаний вряд ли покажут хорошую динамику. Не только из-за снижения продаж, но и своего фокуса помимо РФ на рынки ЕС и США, наиболее уязвимо выглядит НЛМК", - отмечает аналитик банка Роман Антонов. В целом, операционные результаты компаний отражают слабость спроса на сталелитейную продукцию на внешних рынках, что подтверждается продолжением снижения экспортных продаж, которое наиболее заметно у НЛМК, подчеркивает эксперт Промсвязььбанка. Так, доля продаж на российский рынок для Северстали и НЛМК находится на максимальных уровнях в 67% и 43% соответственно. При этом рост продаж на рынке РФ наблюдался в основном в сегменте низкого передела, в частности листового проката, тогда как по остальным позициям было зафиксировано преимущественно снижение, что отразилось на падении доли продукции с высокой добавленной стоимостью у Северстали и ММК. Также после активного роста во 2 кв. на фоне форсирования строительными компаниями реализации проектов в преддверии изменения законодательства спрос на сортовой прокат снизился. Его продажи в 3 кв. упали у всех металлургов, наиболее существенным оказалось снижение у Северстали (-27% кв./кв.). "Что же касается мировых цен на сталь, то они остаются ниже уровня 2018г. из-за высоких объемов выплавки в Китае, а также в связи с превышением предложения над спросом в США и слабостью внутреннего рынка ЕС, - отмечает Роман Антонов. - На российском рынке цены по ряду номенклатурных групп по сравнению с предыдущим кварталом, на основе данных ММК и Северстали, показали снижение в пределах от 1% до 8%. Если сравнивать средние показатели за 9М, то котировки ниже в среднем на 5-10%. Однако, сформировавшаяся премия к мировым ценам делает поставки на российский рынок привлекательными".
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