Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель - ИК "ФИНАМ"

Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, торговые отношения между США и Китаем будут в центре внимания трейдеров в течение ближайших нескольких недель, или до тех пор, пока две экономические державы не подпишут торговое соглашение.

"Так что стоит ожидать расширения волатильности у текущих уровней. Краткосрочные инвесторы будут следить за запасами нефти и нефртепродуктов в США. Цена нефти может подрасти, так как инвесторы ожидают сокращения запасов нефти", - прогнозирует Ярослав Кабаков.