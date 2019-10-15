Рекомендуем покупать акции Яндекса и GDR Mail.ru на текущих уровнях - ITI Capital

Эксперты ITI Capital рекомендуют покупать акции Яндекса и GDR Mail.ru на текущих уровнях и считают дисконт к аналогам на уровне 20-34% чрезмерно завышенным, т.к. не ожидают разрушения целостности бизнеса компаний, говорится в обзоре старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой.

"Мы не исключаем, однако, повышенной волатильности, в первую очередь, в акциях Яндекса в ближайшей перспективе и рекомендуем смотреть на горизонт инвестиций в акции IT-компаний в пределах года, - отмечает эксперт ITI Capital. - Наша оценка предполагает 44%-ный потенциал роста для акций Яндекса до конца 2020 г., до 2850 руб./акция ($45/АДР), и 43% - для Mail.ru, до $27/ГДР. Наша оценка более консервативна относительно консенсус-прогноза, что вполне оправданно с учетом предстоящих законодательных изменений в секторе".

1. Принятие самого закона, на взгляд специалиста ITI Capital, неизбежно, и является лишь вопросом времени. Следующее обсуждение законопроекта состоится в ноябре, сообщают Ведомости.

2. Последствия данного нововведения коснутся, по-видимому, прежде всего структуры акционерного капитала Яндекса. Для Mail.ru вероятность существенных изменений в капитале значительно меньше вследствие различных СП, созданных компанией в последние месяцы с участием госкомпаний.

3. Пока сложно предсказать, кто конкретно может прийти в качестве нового акционера в Яндекс; однако недостатка в претендентах нет, и, наиболее вероятно, это будут госкомпании и/или банки.

4. Основные риски для Яндекса - смена владельцев с последующим изменением стратегии и размыванием стоимости.

5. Эксперты ITI Capital, однако, считают, что смена акционеров не должна разрушить бизнес Яндекса, сохранив целостность компании и привлекательность его акций в долгосрочной перспективе. Для Mail.ru приход нового акционера (если такое случится) может быть, более того, значительным плюсом.

"Мы делаем ставку на интернет-компании, как на наиболее перспективный и быстрорастущий сегмент экономики, все более проникающий в нашу жизнь. Нам нравятся обе IT-компании в российском секторе - Яндекс и Mail.ru. Сильная сторона Яндекс - в успешно работающей бизнес-модели и высококвалифицированной команде, Mail.ru - в выходе на новый виток развития, нивелирующий прошлые неудачи, и меньших рисках в свете обсуждения законопроекта об ограничении доли иностранцев в "информационно значимых ресурсах"", - заключает Анна Куприянова.