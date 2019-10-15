Плохие данные заставляют Китай идти на уступки США - ИК QBF

Недолго сохранялся на рынке оптимизм по поводу возможного промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и негатив от плохих макроэкономических данных перекрыл неочевидный позитив от торговой сделки, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова.

"Как показывает последняя макроэкономическая статистика, ситуация в Китае продолжает быстро ухудшаться, - комментирует Олег Богданов. - Вышедшие в понедельник и вторник цифры по торговому балансу и инфляции оказались гораздо хуже ожиданий экспертов. В сентябре китайский экспорт продолжил деградировать и показал снижение за год в 3,2%". Еще хуже, по мнению эксперта, обстоят дела с импортом, который за год снизился на 8,5%.

"А вот данные по инфляции, можно сказать без преувеличения, шокировали, - указывает аналитик ИК QBF. - Индекс CPI, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до максимума за 6 лет и показала самый большой рост с ноября 2013 года. Темпы роста индекса CPI составили 3% г/г. Основной вклад в рост общий рост цен внесли цены на продовольствие. Из-за чумы резко сократилось поголовье свиней - на 39%. Это привело к взрывному росту цен на свинину, которые за месяц выросли 19,7%, а за год 69,3%. Без учета цен на продовольствие инфляция даже снизилась до 1% г/г.".

Вместе с тем, сильно упали оптовые цены, индекс PPI снизился на 1,2% г/г, продемонстрировав самое большое падение за 2 года. Такая комбинация, когда растут потребительские цен и падают оптовые, крайне неприятна для регуляторов, так как затрудняет активное монетарное стимулирование, говорится в комментарии Олега Богданова.

"Ухудшение экономической обстановки заставляет китайские власти идти на уступки американцам. Если в выходные китайские чиновники демонстрировали сдержанность и говорили о необходимости дополнительных переговоров, то уже сегодня, после выхода данных по инфляции, в МИД Китая заявили, что Китай ускорит закупки сельхозпродукции в США и в текущем году закупит 700 тыс. тонн свинины и 20 млн тонн сои", - заключает эксперт ИК QBF.