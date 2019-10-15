Raiffeisenbank поднял оценку акций Яндекса на 31%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $38,1 до $50 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Повышение прогнозной стоимости акций "Яндекса", рассчитанной аналитиком Raiffeisenbank, в первую очередь было связанно с переоценкой "Яндекс.Такси" с $4,4 млрд до $7,7 млрд после достижения положительного показателя EBITDA во II квартале 2019 года. Кроме того, эксперт провел оценку сервиса "Яндекс.Драйв", она составила $300 млн.

Акции "Яндекса" потеряли 25% своей стоимости с момента внесения законопроекта о значимых информационных ресурсах в Госдуму, обращает внимание Либин. При этом эксперт отмечает, что по результатам обсуждения данного законопроекта с участием заинтересованных сторон есть вероятность его доработки до более приемлемого для инвесторов варианта.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $49,48 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $29,44 за штуку.