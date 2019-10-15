ГК "Регион" ожидает повышенный спрос на новый выпуск бондов Акрона, участие в размещении интересно с купоном не ниже 7,20%

Эксперты группы компаний (ГК) "Регион" ожидают повышенный спрос инвесторов на новый выпуск облигаций "Акрона" и считают участие в размещении интересным с купоном не ниже 7,20% (доходность 7,33%, спрэд к ОФЗ - 93 базисных пункта), говорится в обзоре ГК.

Сбор заявок - 16 октября 2019 года.

В последний раз на первичный рынок Акрон выходил в июне 2017г. Предлагаемая новым выпуском премия к G-кривой (114 – 129 б.п.) выглядит, по мнению аналитиков ГК "Регион", щедро, принимая во внимание высокое кредитное качество эмитента и дефицит его бумаг в рынке.

Акрон - ведущий вертикально интегрированный производитель сложных удобрений NPK в России, входит в десятку мировых лидеров по производственным мощностям. Активы – два завода и ГОК, портовая инфраструктура. В 2018 году поставки продукции Акрона осуществлялись в 67 стран мира. Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Бразилия, Европа и США. Компания публичная - акции и ГДР обращаются на Московской и Лондонской биржах. Основным бенефициаром Акрона является Вячеслав Кантор.

Free float составляет 11%. По итогам 1П2019г. компания демонстрирует уверенный рост финансовых показателей: выручка увеличилась на 22% до 60,5 млрд руб., показатель EBITDA – на 34% до 21,0 млрд руб., рентабельность по EBITDA на 3 п.п., составив 35%. Долговая нагрузка умеренная, имеющая тенденцию к сокращению. Кредитный портфель за 1П2019г. сократился на 5%, до 80,3 млрд руб. на 30.06.2019г., метрика ND/EBITDA снизилась до 1,7х против 2,0х на начало года. Временная структура долга традиционно комфортная: 87% кредитов и займов составляют долгосрочные заимствования.