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15 октября 2019 года 11:47
Новый выпуск 5-летних еврооблигаций Уралкалия привлекателен при доходности не ниже 4,00-4,15% - Газпромбанк
Уралкалий (BB-/Ba2/BB-) по вторник проводит сбор книги заявок на размещение нового выпуска 5-летних еврооблигаций в долларах США, говорится в обзоре Газпромбанка. Аналитик инвестбанка Андрей Кулаков оценивает справедливый диапазон размещения нового выпуска еврооблигаций Уралкалия на уровне 4,00–4,15%. Размещение пройдет в соответствии с правилами RegS и 144A. Первоначально объявленный диапазон цены размещения составляет около 4,375%. Еврооблигации дебютного выпуска компании до их погашения в 2018 г. торговались со средней премией в 50–70 б.п. к бумагам ЕвроХима. "Учитывая снижение долговой нагрузки Уралкалия с тех пор, а также результаты недавнего размещения Nord Gold (компании меньшего размера с аналогичными рейтингами, но при этом более низкой долговой нагрузкой), мы оцениваем справедливый диапазон размещения нового выпуска еврооблигаций Уралкалия на уровне 4,00–4,15%", - отмечает эксперт Газпромбанка. Уралкалий – один из крупнейших производителей калийных удобрений с 17%-ной долей в мировом объеме производства, подчеркивается в обзоре Газпромбанка. Доказанные и вероятные запасы компании составляют 188 млн т оксида калия, а производственная мощность – 12 млн т в год. Производственные активы Уралкалия включают пять рудников и шесть обогатительных фабрик, расположенных на Верхнекамском месторождении в Пермском крае. Два основных продукта компании – стандартный хлористый калий и гранулированный. На Россию приходится 24% общего объема продаж компании, а оставшиеся 76% экспортируются. Главные направления экспорта – это Латинская Америка (30% от общего объема продаж за 1П19), Китай (18%), а также страны ЮгоВосточной Азии (9%) и Европы (9%).
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Компании упоминаемые в новости: Etalon Group
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