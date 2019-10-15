Новый выпуск бондов ГК Самолет предлагает премию к ОФЗ на уровне 565-620 б.п., выглядит привлекательно - ГК "Регион"

Новый выпуск облигаций ГК Самолет предлагает премию к ОФЗ на уровне 565-620 базисных пунктов, что выглядит интересно на фоне результатов состоявшихся в текущем году размещений облигаций компаний строительного сектора, считают эксперты группы компаний (ГК) "Регион".

Как говорится в обзоре ГК, сбор заявок - 15 октября 2019 года.

Эмитент является активным заемщиком на публичном рынке. В обращении находятся 7 выпусков облигаций с крайне низкой ликвидностью.

ГК Самолет – достаточно крупный застройщик Москвы и Московской области, по объему ввода жилья в 2018г. в размере 219 тыс. м. кв. занимала 12 позицию, за 9мес2019г. с вводом 354 тыс. м. кв. – вторую после Группы ПИК. Бизнес сконцентрирован на строительстве жилья прагматик - класса. Группа присутствует на рынке недавно, с 2012г., однако развивается высокими темпами в 2016-2018г.г. - CAGR 17%,в 1П2019г. – рост выручки составил 38%. Конечные бенефициары – физические лица.

Также в обзлре ГК "Регион" отмечается, что ГК Самолет обладает крупным земельным банком – более 10 млн кв. м. В 1П2019г. выручка компании составила 23,4 млрд руб. (+38% г-к-г), EBITDA скорр. – 3,8 млрд руб. (+42%), рентабельность по EBITDA скорр. – 16%. Чистая прибыль сократилась в 1,8 р. до 477 млн руб. Долговая нагрузка Группы растет, но на данный момент пока находится на относительно невысоком уровне. Кредитный портфель за полгода вырос в 2,2 р., составив на 30.06.2019г 11,7 млрд руб. Метрика ND/EBITDA на 30.06.2019г. – 0,8х против 0,4х на 31.12.2018г. и 0,1х на 31.12.2017г. Дивидендной политикой компании предусмотрены, начиная с 2020г., выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но не менее 100 млн долл. в год.