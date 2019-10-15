Неопределенные перспективы мирового экономического роста оказывают давление на нефтяные цены - "Нордеа Банк"

Неопределенность по торговой войне негативно влияет на перспективы мирового экономического роста, что, в свою очередь, омрачает перспективы спроса на энергоносители и оказывает давление на нефтяные цены, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". Во вторник это негативное влияние может усилить публикация полугодового отчета МВФ, в котором организация традиционно публикует прогнозы по росту глобальной экономики.

"В случае весьма вероятного понижения прогнозов от МВФ давление на нефтяные котировки, скорее всего, усилится, - прогнозируют аналитики "Нордеа Банка". - В целом, стоит отметить, что несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, основное влияние на нефтяной рынок оказывает глобальный аппетит к рисковым активам и ситуация в мировой экономике, которая не позволяет говорить об устойчивом росте спроса на энергоресурсы в ближайшее время".

Нефтяные котировки потеряли более 2.5% в ходе торгов понедельника на фоне ослабления аппетита к рисковым активам на глобальных площадках. Контракты на Brent снова опустились ниже отметки $60/bbl в условиях новых негативных новостей по торговым переговорам между США и Китаем, после того как КНР заявила о желании провести еще один раунд переговоров перед заключением промежуточной сделки со Штатами.