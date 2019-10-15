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15 октября 2019 года 10:50
Рекомендуем при принятии решения об участии в размещении бондов РЕСО-Лизинг выставлять заявки с купоном не ниже 8,65% - ГК "Регион"
Эксперты группы компаний (ГК) "Регион" рекомендуют при принятии решения об участии в размещении нового выпуска облигаций "РЕСО-Лизинг" ориентироваться на уровень спрэда на вторичном рынке и выставлять заявки с купоном не ниже 8,65% (доходность 8,84% годовых), говорится в обзоре ГК. Сбор заявок - 16 октября 2019 года. Новый выпуск содержит премию к госбумагам 265-285 б.п. В течение 2019г. компания разместила 3 выпуска номинальным объемом 17 млрд руб. Самый длинный по дюрации выпуск РЕСО-Лизинг на вторичном рынке торгуется с доходностью 8,8% годовых (спрэд к G-кривой 240 б.п. при дюрации 3,26 года). РЕСО-Лизинг входит в состав группы РЕСО — диверсифицированного холдинга, имеющего активы в страховании, лизинге и управлении пенсионными накоплениями. Конечной контролирующей стороной Группы является СПАО «РЕСО-Гарантия» (бенефициары Николай и Сергей Саркисовы). Приоритетными сегментами компании являются лизинг легкового (77% чистых инвестиций) и грузового (16%) автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения (3%). Основные клиенты – предприятия МСБ. По итогам 2018г. компания заняла 10 место по размеру нового бизнеса и 12 место по объему лизингового портфеля (рэнкинг Эксперт РА). Также в обзоре ГК "Регион" указывается, что на 01.01.2019г. объем нового бизнеса составил 34,5 млрд руб., лизингового портфеля - 47,7 млрд руб. (+74% к 2018г.). На 31.06.2019г. активы составили 42,5 млрд руб. (+21,4% к началу года), из них чистые инвестиции в лизинг– 35,6 млрд руб. (+20%), финансовый долг вырос до 29,7 млрд руб. (+27,5%) и на 59% представлен облигациями. За 1П2019г. чистые финансовые доходы составили 2,9 млрд руб., (+53% г-к-г), прибыль 1,4 млрд руб. (+44%). В июле 2019г. РЕСОЛизинг агентством S&P повышен рейтинг до «ВВ+», прогноз «стабильный».
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