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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидается открытие индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2690-2705 п. - ИК "Алго Капитал"
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15 октября 2019 года 09:53
Ожидается открытие индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2690-2705 п. - ИК "Алго Капитал"
Во вторник ожидается открытие индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2690-2705 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 п. "После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить вчерашнюю консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - прогнозирует эксперт. - Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В целом же ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи может остаться значимый уровень 2700 п.".
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15 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Colgate-Palmolive Company: покупка от текущих уровней: $69,41; целевой уровень: $75,5; стоп-лосс: $68,2; ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.15 октября 2019 года 17:05
Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, торговые отношения между США и Китаем будут в центре внимания трейдеров в течение ближайших нескольких недель, или до тех пор, пока две... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:51
Программа покупки казначейских облигаций ФРС США вряд ли сильно повлияет на рынок долгосрочных бумаг - Julius Baer
Заголовки финансовых изданий о напряженности на денежном рынке, которые можно было наблюдать в сентябре, всегда подпитывают опасения, что ФРС США могла утратить контроль над своей ключевой ставкой отмечается в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Дарио... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:25
Недолго сохранялся на рынке оптимизм по поводу возможного промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и негатив от плохих макроэкономических данных перекрыл неочевидный позитив от торговой сделки, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. "Как показывает... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:57
На прошлой неделе доходности базовых активов показали рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые согласовали первый этап торговой сделки, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Кроме того, ФРС объявила о выкупе... читать дальше
.15 октября 2019 года 11:07
Неопределенные перспективы мирового экономического роста оказывают давление на нефтяные цены - "Нордеа Банк"
Неопределенность по торговой войне негативно влияет на перспективы мирового экономического роста, что, в свою очередь, омрачает перспективы спроса на энергоносители и оказывает давление на нефтяные цены, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". Во вторник это негативное влияние может усилить... читать дальше
.15 октября 2019 года 09:45
Фондовые индексы США закрылись снижением на опасениях вокруг торговой сделки с Китаем. Фондовые индексы Японии растут, Китай и Гонконг в минусе. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - ниже $58,9 за баррель. читать дальше
.14 октября 2019 года 17:40
Новости о позитивных итогах встречи между лидерами Великобритании и Республики Ирландия вселяют надежду на то, что стороны смогут достигнуть соглашения о Brexit и реализовать его уже 31 октября, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Тем не менее, существенные препятствия к... читать дальше
.14 октября 2019 года 16:31
В сентябре спад во внешней торговле КНР продолжился после вступления в силу новых американских внешнеторговых тарифов, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Слабые цифры указывают на дальнейшее ухудшение ситуации в экономике. Несмотря на торговое перемирие с США, о... читать дальше
.14 октября 2019 года 15:59
В конце прошлой недели котировки золота и серебра оставались относительно устойчивыми, несмотря на ослабление торговой апряженности между Соединенными Штатами и КНР, сообщается в комментарии руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстена Менке. Одной из причин этого,... читать дальше
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