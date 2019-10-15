Рассчитываем на проторговку индексом МосБиржи верхней границы диапазона 2680-2700 пунктов - Промсвязьбанк

Внешний фон на начало вторника складывается слабо позитивным, ожидание подвижек в вопросе Brexit краткосрочно может поддержать внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов способны не позволить индексу МосБиржи показать ощутимый рост. Рассчитываем на проторговку индексом МосБиржи верхней границы диапазона 2680-2700 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова.