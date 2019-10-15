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15 октября 2019 года 09:15
Явного оптимизма в отношении валют EM в начале недели не наблюдается - Промсвязьбанк
Явного оптимизма в отношении валют EM в начале недели не наблюдается, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Последние два торговых дня пара доллар/рубль проводит в диапазоне 64-64,50 руб./долл. Позитив на глобальных рынках в конце прошлой торговой недели поддерживал большинство валют развивающихся стран, однако начало недели проходит в смешанном ключе. Из факторов в поддержку рублю эксперт банка выделил продолжающуюся тенденцию к росту ОФЗ. "Доходности десятилетних бумаг опустились уже к отметке в 6,65%, и в некоторой степени приток спекулятивного капитала на российский долговой рынок может оказывать поддержку российской валюте", - отмечает Михаил Поддубский. Из внутренних факторов аналитик Промсвязьбанка отметил, что во вторник российские компании уплачивают страховые взносы, а пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25-28 октября, когда будут уплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, суммарный объем которых мы оцениваем в 1,56 трлн руб. "Напомним, что, согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб./долл. Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевой влияние на валютный курс. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-64,50 руб./долл. Считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограниченным", - заключает эксперт банка.
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