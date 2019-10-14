Цены на нефть на этой неделе будут торговаться в ограниченном диапазоне ниже $60 за барр. Brent - Альфа-банк

Цены на нефть на этой неделе могут торговаться в ограниченном диапазоне, а именно ниже $60 за барр. Brent, сообщается в обзоре Альфа-банка. По мнению аналитиков банка, ближневосточные риски должны быть в целом нейтрализованы ослаблением надеж на торговые переговоры после того, как Китай охладил пыл инвесторов в ходе последних переговоров, добиваясь еще одних переговоров перед тем как подписывать какие-либо документы. Атака иранского нефтяного танкера на прошлой неделе стала напоминанием о степени рисков в ближневосточном регионе. Вторжение Турции в Сирию также может подорвать поставки иракской нефти в случае эскалации конфликта с курдами.

"Мы ожидаем что Саудовская Аравия и Россия подтвердят квоты OPEC+ по добыче на этой неделе в ходе визита Владимира Путина в Великобританию", - полагают эксперты Альфа-банка.