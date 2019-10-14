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14 октября 2019 года 17:40
Надежды на соглашение по Brexit поддерживают курс фунта стерлингов - Julius Baer
Новости о позитивных итогах встречи между лидерами Великобритании и Республики Ирландия вселяют надежду на то, что стороны смогут достигнуть соглашения о Brexit и реализовать его уже 31 октября, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Тем не менее, существенные препятствия к этому сохраняются в преддверии саммита ЕС и намеченного на 19 октября срока, когда должна быть либо заключена сделка с Брюсселем, либо одобрена очередная отсрочка "развода". Ранее на прошлой неделе британский премьер Борис Джонсон заявил, что подписание сделки выглядит все более невозможным. Это произошло после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором она поддержала позицию ЕС о том, что Северная Ирландия должна остаться в таможенном союзе ЕС, чтобы избежать появления сухопутной границы на острове. Эксперт Julius Baer отмечает, что колебание позиций от пессимизма к оптимизму происходит менее чем за неделю до саммита ЕС 17-18 октября, на котором соглашение между Лондоном и Брюсселем должно быть принято, а затем ратифицировано к 19 октября парламентом Великобритании. В противном случае, Джонсон по закону должен будет принять очередную отсрочку Brexit. "Даже если соглашение с ЕС будет достигнуто, его ратификация в Великобритании остается под вопросом, - полагает Дэвид Мейер. - Оппозиция должна будет решить, является ли упорядоченный Brexit лучше еще одной отсрочки. Тем временем, перенос выхода страны из Евросоюза на более поздний срок повлечет за собой остаточные риски реализации "жесткого" Brexit. Отсрочка может помочь оппозиции усилить позиции в преддверии возможных всеобщих выборов". "На данный момент мы ожидаем повышенную волатильность на рынках и считаем, что достичь сделки будет довольно сложно, так что новая отсрочка выхода Великобритании из ЕС представляется наиболее вероятным сценарием развития событий. В долгосрочной перспективе судьбу Brexit, скорее всего, придется решать на выборах. Даже если консерваторы выиграют их, мы не ожидаем, что большинство в парламенте поддержит Brexit без сделки, и считаем, что соглашение с Брюсселем остается единственным приемлемым решением. Это поддерживает наш долгосрочный "бычий" прогноз по фунту стерлингов", - заключает Дэвид Мейер.
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