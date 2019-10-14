Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность - Sberbank Asset Management

Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ в этом году, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина.

На прошедшей неделе на глобальных рынках наблюдался рост аппетита к риску, чему способствовали ожидания прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также заявления главы ФРС о начале расширения баланса ФРС (участники рынка восприняли это как сигнал о усилении монетарных стимулов). В такой ситуации наблюдался переток средств из казначейских бумаг США в рисковые активы. Ставки по 10-летним гособлигациям США выросли на 20 б.п., до 1,73%. Спреды по гособлигациям развивающихся рынков умеренно сужались, однако сильный рост ставок по казначейским облигациям привел к ценовой коррекции в евробондах. Индексы EMBI+ и CEMBI снизились в пределах 0-0,2%.

На рублевом долговом рынке преобладали позитивные настроения благодаря глобальному восстановлению аппетиту к риску и ожиданиям снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ. Кривая доходностей ОФЗ снизилась на 20 б.п., индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили 1,2% и 0,4% за неделю.