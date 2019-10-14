Китайская внешняя торговля демонстрирует заметное ухудшение динамики - Julius Baer

В сентябре спад во внешней торговле КНР продолжился после вступления в силу новых американских внешнеторговых тарифов, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Слабые цифры указывают на дальнейшее ухудшение ситуации в экономике. Несмотря на торговое перемирие с США, о котором стало известно в пятницу, негативные факторы для китайской внешней торговли будут сохраняться и оказывать давление на динамику национальной экономики.

Экспорт сократился более высокими темпами, чем ожидалось, а поставки в США упали по сравнению с сентябрем 2018 года на 21,9% из-за вступивших в силу 1 сентября дополнительных тарифов на китайские товары. Динамика экспорта в ЕС, Японию и страны АСЕАН также ухудшилась. Замедление роста импорта оказалось еще более значительным, что, по мнению эксперта Julius Baer, указывает на слабость внутреннего спроса в КНР.

"В III квартале текущего года мы ожидаем прирост китайского ВВП только на 6%, - прогнозирует Софи Альтерматт. - Официальные оценки показателя вместе с другими макроэкономическими данными будут опубликованы в пятницу. Мы считаем, что торговое перемирие между США и Китаем не сильно поддержит экономику последнего. Несмотря на некоторое снижение напряженности, так называемая "мини-сделка" не снимает ни одно из основных требований обеих сторон. Так, например, существующие в США тарифы на китайский импорт остаются в силе, тогда как отменяются только новые тарифы, анонсированные на октябрь. Кроме того, достигнутое в конце прошлой недели соглашение обошло стороной такие вопросы, как защита прав интеллектуальной собственности и китайские субсидии государственным компаниям. В итоге, потенциал эскалации внешнеторгового конфликта остается высоким".