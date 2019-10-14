Золото и серебро не реагируют на торговое перемирие между США и Китаем - Julius Baer

В конце прошлой недели котировки золота и серебра оставались относительно устойчивыми, несмотря на ослабление торговой апряженности между Соединенными Штатами и КНР, сообщается в комментарии руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстена Менке.

Одной из причин этого, на взгляд эксперта, является низкий курс доллара, который смягчил влияние внешнеторгового перемирия на цены. Другим фактором является отсутствие прогресса в переговорах между двумя странами, например, сохранение в силе действующих тарифов и отказ только от новых, а также отсутствие решения по таким важным вопросам, как защита интеллектуальной собственности или субсидии государственным компаниям в КНР. Тем не менее, риск новой эскалации, по мнению Карстена Менке, снизился, что поддержало настроения на финансовых рынках и ограничило потенциал роста котировок золота в краткосрочной перспективе.

Волна продаж со стороны инвесторов в безопасные активы, которая может привести к заметному спаду цен, по мнению аналитика Julius Baer, маловероятна, учитывая неустойчивость роста глобальной экономики и сохранение неопределенности в сфере внешнеторговых отношений.

"В настоящее время мы сохраняем конструктивный взгляд на золото и рекомендуем держать его в портфеле, - резюмирует Карстен Менке. - Аналогичной позиции мы придерживаемся по серебру. До тех пор, пока текущее замедление экономики не перерастет в спад и пока Соединенные Штаты и Китай не вернутся к запретам и бойкотам поставок электронного оборудования в случае очередной эскалации торгового конфликта, мы ожидаем, что серебро будет иметь поддержку от растущего интереса со стороны инвесторов и не особенно пострадает от слабого промышленного спроса".