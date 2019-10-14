.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Золото и серебро не реагируют на торговое перемирие между США и Китаем - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 октября 2019 года 15:59
Золото и серебро не реагируют на торговое перемирие между США и Китаем - Julius Baer
В конце прошлой недели котировки золота и серебра оставались относительно устойчивыми, несмотря на ослабление торговой апряженности между Соединенными Штатами и КНР, сообщается в комментарии руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстена Менке. Одной из причин этого, на взгляд эксперта, является низкий курс доллара, который смягчил влияние внешнеторгового перемирия на цены. Другим фактором является отсутствие прогресса в переговорах между двумя странами, например, сохранение в силе действующих тарифов и отказ только от новых, а также отсутствие решения по таким важным вопросам, как защита интеллектуальной собственности или субсидии государственным компаниям в КНР. Тем не менее, риск новой эскалации, по мнению Карстена Менке, снизился, что поддержало настроения на финансовых рынках и ограничило потенциал роста котировок золота в краткосрочной перспективе. Волна продаж со стороны инвесторов в безопасные активы, которая может привести к заметному спаду цен, по мнению аналитика Julius Baer, маловероятна, учитывая неустойчивость роста глобальной экономики и сохранение неопределенности в сфере внешнеторговых отношений. "В настоящее время мы сохраняем конструктивный взгляд на золото и рекомендуем держать его в портфеле, - резюмирует Карстен Менке. - Аналогичной позиции мы придерживаемся по серебру. До тех пор, пока текущее замедление экономики не перерастет в спад и пока Соединенные Штаты и Китай не вернутся к запретам и бойкотам поставок электронного оборудования в случае очередной эскалации торгового конфликта, мы ожидаем, что серебро будет иметь поддержку от растущего интереса со стороны инвесторов и не особенно пострадает от слабого промышленного спроса".
.
15 октября 2019 года 09:45
Фондовые индексы США закрылись снижением на опасениях вокруг торговой сделки с Китаем. Фондовые индексы Японии растут, Китай и Гонконг в минусе. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - ниже $58,9 за баррель. читать дальше
.14 октября 2019 года 17:40
Новости о позитивных итогах встречи между лидерами Великобритании и Республики Ирландия вселяют надежду на то, что стороны смогут достигнуть соглашения о Brexit и реализовать его уже 31 октября, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Тем не менее, существенные препятствия к... читать дальше
.14 октября 2019 года 16:31
В сентябре спад во внешней торговле КНР продолжился после вступления в силу новых американских внешнеторговых тарифов, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Слабые цифры указывают на дальнейшее ухудшение ситуации в экономике. Несмотря на торговое перемирие с США, о... читать дальше
.14 октября 2019 года 15:13
Цены на нефть марки Brent во второй половине дня удержатся у нижней границы текущего диапазона $59-60 за баррель - Sberbank CIB
Во второй половине дня котировки Брент удержатся у нижней границы текущего диапазона $59-60 за баррель, сообщается в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе. "Сохраняющаяся неопределенность из-за отсутствия официального соглашения между США и КНР, вероятно, продолжит оказывать давление на... читать дальше
.14 октября 2019 года 13:42
Золото упало ниже 1500 долл. США за унцию - рынок не смог нащупать ту поддержку, которая двигала его вверх в третьем квартале, сообщается в комментарии Saxo Bank. Однако отрицательное влияние роста котировок акций и доходности облигаций, связанного с торговым соглашением, теперь компенсируется... читать дальше
.14 октября 2019 года 11:12
Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз на фоне отсутствия прорывных договоренностей в торговых переговорах между США и Китаем, говорится в комментарии "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются в районе отметки $59,8/bbl, WTi - $54/bbl. "В пятницу поддержку ценам на нефть... читать дальше
.14 октября 2019 года 10:15
Нефть удерживается в диапазоне 58-61 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. В пятницу поднималась к верхней границе диапазона на новостях об атаке на иранский танкер в Красном море и итогах переговоров по торговле США и КНР. "Как мы ожидали, особого сюрприза не произошло – лишь... читать дальше
.14 октября 2019 года 09:31
Фондовые индексы США выросли в пятницу на новостях о "перемирии" в торговой войне с КНР. Фондовые рынки АТР растут вслед за заключением соглашения между США и Китаем. Нефть дешевеет после существенного скачка за неделю, цена Brent выросла до $60,21 за баррель. читать дальше
.11 октября 2019 года 18:12
В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем большинство валют на развивающихся рынках торговались к окончанию рабочего дня в плюсе, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, южноафриканский рэнд,... читать дальше
.11 октября 2019 года 17:25
Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк
Цены на золото взяли паузу, отступив ниже 1500 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Тем не менее, ситуация, по мнению аналитика банка Романа... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.