Поддержку локальному рынку окажет высокий объем выплат по ОФЗ - Газпромбанк

В ходе текущей недели поддержку рынку окажет высокий объем выплат по ОФЗ, говорится в обзоре Газпромбанка. На неделе участники рынка получат высокий объем платежей по локальным облигациям – ~182 млрд руб. (~63 млрд руб. неделей ранее). Основная часть приходится на погашение выпуска ОФЗ-ПК-24019 (108 млрд руб.) и купоны по ОФЗ в размере 33 млрд руб.

"Это поддержит спрос на ОФЗ как на вторичном рынке, так и в ходе аукционов Минфина, - отмечают аналитики Газпромбанка. - Объем выплат по еврооблигациям составит ~240 млн долл. (~170 млн долл. неделей ранее). На этой неделе поддержку рублю окажет продажа валютной выручки экспортеров в преддверии налогового периода. 25 октября – срок уплаты НДПИ, 30 октября – налога на прибыль. По нашей оценке, объемы продаж валюты под эти цели будут близки к уровням прошлого месяца и составят около 4,6 млрд долл.".