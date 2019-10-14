Цены на нефть марки Brent во второй половине дня удержатся у нижней границы текущего диапазона $59-60 за баррель - Sberbank CIB

Во второй половине дня котировки Брент удержатся у нижней границы текущего диапазона $59-60 за баррель, сообщается в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе. "Сохраняющаяся неопределенность из-за отсутствия официального соглашения между США и КНР, вероятно, продолжит оказывать давление на котировки Брент до конца сегодняшней сессии, - прогнозирует эксперт. - Впрочем, несколько смягчить его, вероятно, могут опубликованные сегодня утром данные, согласно которым импорт нефти в Китай в сентябре вырос на 10,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года (дo 10,04 млн барр./сут против 9,93 млн барр./сут в августе и 9,05 млн барр./сут в сентябре прошлого года)".