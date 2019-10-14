Надежды рынка на новую стратегию Интер РАО высоки, если они не оправдаются, возможна распродажа - "ВТБ Капитал"

(изменена редакция заголовка, добавлена таблица)

Если новая стратегия "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) окажется невыразительной, это может спровоцировать распродажу в бумагах компании, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Аналитики инвестбанка Владимир Скляр и Анастасия Тихонова пришли к такому выводу по итогам трехнедельного роуд шоу, в ходе которого они делились с инвесторами своими взглядами на российский электроэнергетический сектор и факторы ESG (критерии экологической и социальной ответственности и корпоративного управления).

Кроме того, относительно ESG эксперты отметили, что инвесторы в целом больше сосредоточены на доле угля и поэтому на планах по продаже мощностей, работающих на угле. И, наконец, инвесторы начинают обращать все больше внимания на госкомпании, что создает возможности для "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), если их инвестиционные кейсы предполагают потенциал роста.

По мнению аналитиков, надежды инвесторов на новую стратегию "Интер РАО" на 2020-2030 годы довольно высоки.

"Инвесторов, похоже, не сильно беспокоит отсутствие краткосрочных триггеров для роста акций "Интер РАО", и они даже согласны на коэффициент дивидендных выплат за 2019 год на уровне 25%, однако их надежды на новую стратегию на 2020-2030 годы (будет опубликована в мае 2020 года) довольно высоки. Увеличение коэффициента дивидендных выплат, масштабные сделки M&A, погашение казначейских акций, амбициозные цели по EBITDA, сокращение большого запаса денежных средств на балансе и цели в области ESG - вот те пункты, которые инвесторам хотелось бы увидеть в документе. Таким образом, мы полагаем, что стратегию, которая не предполагает никаких существенных изменений в деятельности компании, инвесторы воспримут негативно", - пишут аналитики "ВТБ Капитала".

По итогам проведенных встреч эксперты пришли к выводу, что инвесторы из северных стран оказались самыми ярыми сторонниками сокращения выбросов углекислого газа как на уровне страны, так и на уровне отдельных компаний.

"Обязательная продажа угольных мощностей (запрет на инвестиции в акции компаний, у которых более 25-50% EBITDA приходится на угольную генерацию) сейчас распространена в Швеции, Финляндии и Германии; Англия также быстро сокращает разрыв. Инвесторы склонны более высоко оценивать компании, которые показывают более низкий процент выбросов углекислого газа, особенно по сравнению с международными аналогами. При этом мы полагаем, что пороговые значения выброса CO2 вряд ли будут введены. Основная дискуссия, скорее, сводится к тому, приведет ли постоянный рост цен на CO2 к негативным последствиям для компаний с высоким уровнем выбросов", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Кроме того, растет интерес к госкомпаниям РФ, так как они, по оценкам инвесторов, имеют потенциал роста акционерной стоимости.

"На наших встречах инвесторы связывали улучшение своего отношения к госкомпаниям со значительным повышением за последние два года уровня корпоративного управления в "Газпроме" (MOEX: GAZP), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и "Роснефти" (MOEX: ROSN). Инвесторы рассматривают их как компании с перспективами улучшения показателей. Лучше всех в электроэнергетическом сегменте оцениваются "РусГидро" и "ФСК". Никто из инвесторов не был готов к покупке их акций, однако все согласились, что с правильной мотивацией менеджмента и продолжающимся давлением со стороны государства с целью улучшения корпоративного управления в госкомпаниях эти два эмитента вполне могут предложить хороший потенциал улучшения их оценки", - пишут аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Интер РАО - 10,00 (текущая цена - 4,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,65 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ФСК - 0,20 (текущая цена - 0,2), рекомендация - держать.