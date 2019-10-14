Ожидаем умеренного ослабления рубля в ближайшие месяцы в условиях сохраняющихся внешних рисков - Банк "Санкт-Петербург"

В ближайшие месяцы ожидается умеренное ослабление рубля в условиях сохраняющихся внешних рисков, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

Данные платежного баланса за третий квартал, опубликованные на прошлой неделе, подтверждают, что последние месяцы внешние условия остаются позитивными для рубля, отмечают аналитики банка. Сальдо текущего счета платежного баланса (СТО) сформировалось на уровне $12,9 млрд в третьем квартале, при этом резервы за счет покупок валюты увеличились на $16 млрд. Разница компенсировалась притоком капитала по госсектору и частному сектору. При этом банки, существенно сокращая внешнюю задолженность, формируют отток капитала.

"По нашим оценкам, при курсе 65 руб./$ и цене нефти $60/барр., СТО в четвертом квартале превысит покупки валюты Минфином на $1,5-2 млрд., - указывают эксперты Банка "Санкт-Петербург". - Таким образом, учитывая график погашений внешнего долга, курс рубля может остаться на текущем уровне только при сохранении позитивных внешних условий и притока капитала. Поэтому мы ожидаем умеренного ослабления рубля в ближайшие месяцы в условиях сохраняющихся внешних рисков".