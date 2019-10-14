Золото упало ниже 1500 долл. США за унцию, но аппетит к нему остается высоким - Saxo Bank

Золото упало ниже 1500 долл. США за унцию - рынок не смог нащупать ту поддержку, которая двигала его вверх в третьем квартале, сообщается в комментарии Saxo Bank. Однако отрицательное влияние роста котировок акций и доходности облигаций, связанного с торговым соглашением, теперь компенсируется ослаблением доллара США и геополитическими рисками, подчеркивает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

"Аппетит к золоту, если рассматривать его через спрос на "слитковые" биржевые индексные фонды, остается высоким, - отмечает Оле Хансен. - За последние два месяца, когда золото было в боковом тренде, общий объем держаний в индексных фондах подскочил на 167 т и составил 2545 т, что менее чем на 30 т ниже рекорда, установленного в декабре 2012 года".

Хотя эксперт Saxo Bank сохраняет прогноз на рост золота до начала 2020 года, необходимость в смене точки фокуса, по его мнению, может сделать проблемной краткосрочную перспективу. "Мотор облигаций перестал давать поддержку, так как внимание Федрезерва США концентрируется на переднем конце кривой доходности, а в Европе продолжает расти недовольство отрицательными ставками. Мы не уверены, смогут ли удержаться на высоком уровне акции и американский доллар, особенно если переговоры по Брекзиту и торговые переговоры приведут к успеху", - резюмирует Оле Хансен.