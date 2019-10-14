ЦБ РФ может пересмотреть нейтральный уровень ключевой ставки - Sberbank CIB

Центробанк РФ в определенный момент может пересмотреть нейтральный уровень ключевой ставки, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"В 2019 году инфляция в России существенно замедлилась. Ожидая, что в текущем и в следующем году инфляция будет ниже 4%, мы полагаем, что ЦБ РФ продолжит снижать ставки. Тем не менее пока масштабы этих изменений ограничены нижней границей нейтрального диапазона ключевой ставки, который, по мнению регулятора, составляет 6-7%. На наш взгляд, в определенный момент Центробанк может опустить минимум нейтрального диапазона ниже 6%. Если это произойдет и если инфляция будет ниже установленного ЦБ целевого уровня 4%, рынок пересмотрит в сторону снижения свой долгосрочный прогноз по ключевой ставке", - говорится в обзоре инвестбанка.

По оценкам аналитиков Sberbank Investment Research, в конце 2019 года инфляция в РФ составит 3,2%, а в 2020 году - 3,0%. Слабый потребительский спрос, по-видимому, продолжит сдерживать рост цен, считают они.

"Нейтральный уровень ставки сейчас должен быть ниже, чем в начале 2018 года. В первую очередь это связано с тем, что глобальная денежно-кредитная политика в настоящее время значительно мягче, чем в начале 2018 года. Второй важный фактор - это ожидаемое увеличение рабочей силы в России в результате пенсионной реформы", - говорится в обзоре.