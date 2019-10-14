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14 октября 2019 года 12:19
Ситуация с валютной ликвидностью останется благополучной в ближайшие месяцы - "Уралсиб"
Несмотря на сезонный рост платежей по внешнему долгу в конце года, ситуация с валютной ликвидностью останется благополучной в ближайшие месяцы, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". По оценке ЦБ, на конец сентября внешний долг РФ составил 472 млрд долл., за 3 кв. 2019 г. долг сократился на 8,3 млрд долл., но с начала года внешняя задолженность растет, прирост составил около 17 млрд долл. "Отчасти снижение задолженности за последние три месяца объясняется колебаниями курса рубля, с начала июля рубль ослаб к доллару, поэтому рублевая часть внешней задолженности обесценилась в долларовом измерении, - указывает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Тем не менее, произошло некоторое сокращение и валютного долга, например, задолженность банковского сектора уменьшилась на 6,5 млрд долл., только лишь переоценкой столь значительное снижение задолженности объяснить нельзя". Сокращение внешнего долга и интервенции на валютном рынке в рамках исполнения бюджетного правила, которые также приводят к оттоку валютной ликвидности из банковского сектора, по мнению эксперта, не выливаются пока в дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке. Это стало результатом резко замедлившегося оттока капитала во 2–3 кв. 2019 г. (во втором квартале был даже зафиксирован небольшой приток). "Несмотря на сезонный рост платежей по внешнему долгу в конце года, мы полагаем, что ситуация с валютной ликвидностью останется благополучной в ближайшие месяцы", - заключает Ирина Лебедева.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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