Российский долговой рынок отыграл локальные события, инвесторы будут уделять больше внимания внешним факторам - "Уралсиб"

На текущей неделе ожидается много важных событий и публикаций на глобальном рынке, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Теперь, когда российский долговой рынок отыграл локальные события, инвесторы будут уделять больше внимания внешним факторам, полагает аналитик Ольга Стерина.

В целом прошлая неделя оказалась очень успешной для рынка рублевого госдолга после того, как кривая почти месяц оставалась малоподвижной, сообщается в обзоре. Сначала были опубликованы сентябрьские данные по инфляции, отразившие дальнейшее замедление в прошлом месяце потребительских цен, а также снижение годовых темпов роста до 4%, что является таргетом ЦБ.

Вторую волну покупок ОФЗ вызвал комментарий главы ЦБ РФ о том, что текущий инфляционный тренд позволяет снижать ставку более высокими темпами. "Это укрепило веру инвесторов, что ключевая ставка на ближайшем заседании в конце октября будет снижена на 25 б.п., - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина За пять рабочих дней кривая госбумаг снизилась на 25–30 б.п., и сейчас доходности индикативных ОФЗ следующие: однолетних – 6,35% годовых, пятилетних – 6,45%, десятилетних – 6,65%, пятнадцатилетних – 7%. Таким образом, текущее положение кривой, на наш взгляд, уже учитывает ожидающееся в конце октября снижение ставки на 25 б.п. до 6,75%". Вполне логично, по мнению эксперта, и то, что и на аукционах Минфина интерес сместился в сторону длинных бумаг, поэтому на этой неделе финансовое ведомство может вновь предложить длинную дюрацию.