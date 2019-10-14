Оцениваем подтверждение ВТБ коэффициента дивидендных выплат на уровне 50% умеренно позитивно - Альфа-банк

Как заявил заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, ВТБ не видит никаких оснований для того, чтобы не выплатить 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов по итогам 2019 г., говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы считаем новость УМЕРЕННО ПОЗИТИВНОЙ для акций банка, - отмечают аналитики банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Хотя эта информация уже была известна инвесторам (банк сообщал об этом ранее), рынок все же пока отражает в котировках риск выполнения этого плана (учитывая опыт предыдущего года). Инвесторы крайне чувствительны к дивидендной тематике, и каждое упоминание об этом со стороны ключевых представителей банка способствует краткосрочному росту акций ВТБ. При коэффициенте дивидендных выплат 50% мы считаем, что дивидендная доходность составит примерно 9% при текущих уровнях котировок".