Brent остается вблизи отметки в 60 долл./барррель, факторов поддержки пока нет - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз на фоне отсутствия прорывных договоренностей в торговых переговорах между США и Китаем, говорится в комментарии "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются в районе отметки $59,8/bbl, WTi - $54/bbl.

"В пятницу поддержку ценам на нефть помимо ожиданий сделки между двумя крупнейшими экономиками мира оказывало и усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после того как иранский танкер подвергся нападению в Красном море, - отмечают аналитики банка. - В утренние же часы умеренное ослабление глобального аппетита к рисковым активам оказывает негативное влияние и на нефтяные котировки".

Также аналитики "Нордеа Банка" отмечают, что на предстоящей неделе состоится встреча президента РФ В. Путина и короля Саудовской Аравии На фоне этой встречи возможны словесные интервенции о продолжении сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+, однако вряд ли такие заявления окажут существенную поддержку нефтяным контрактам, которые продолжат торговаться в русле прочих рисковых активов.