Диапазон 64-65 за доллар остается актуальным для рубля - "Нордеа Банк"

Рубль начинает неделю без существенного потенциала для дальнейшего укрепления, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". Во второй половине прошлой недели поддержку российской валюте оказывали ожидания позитивного исхода переговоров между США и Китаем. По мнению аналитиков банка, актуальным для рубля остается диапазон 64-65 в паре с долларом и 70,5 - 71,5 в паре с евро.

"Фактический исход переговоров не принес существенных прорывов (подробнее в разделе «Глобальные площадки»), скорее закрепив уверенность в том, что полноценное соглашение, сопровождающееся отменой пошлин, вряд ли возможно, - отмечают специалисты банка. - На этом фоне фокус внимания инвесторов на развивающихся рынках вновь смещается на макроэкономическую статистику, которая с большей вероятностью продолжит ухудшать аппетит к риску. В отсутствие однозначно позитивных новостей по торговым переговорам рубль может столкнуться с умеренным давлением в рамках текущей недели".

К факторам риска, в частности, эксперты "Нордеа Банка" отнесли стартующий сезон корпоративной отчетности в США по итогам 3 квартала, а также завтрашнюю публикацию обновленных прогнозов от МВФ по перспективам мировой экономики.