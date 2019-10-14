Равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб./долл. - Промсвязьбанк

При текущих ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке в 66 руб/долл., отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. По мнению эксперта, среднесрочный потенциал дальнейшего укрепления рубля ограниченный.

"Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets оказывает ключевой влияние на валютный курс, в связи с этим локально при сохранении высокого аппетита к риску фаза укрепления рубля еще может продолжиться. Шансы на тест отметки в 64 руб/долл. для пары доллар/рубль возрастают", - полагает Михаил Поддубский.