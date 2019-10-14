Нефть удерживается в диапазоне 58-61 долл./барр., поводов для роста не видим - Промсвязьбанк

Нефть удерживается в диапазоне 58-61 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. В пятницу поднималась к верхней границе диапазона на новостях об атаке на иранский танкер в Красном море и итогах переговоров по торговле США и КНР.

"Как мы ожидали, особого сюрприза не произошло – лишь некоторые уступки, в целом все это не отменяет того, что мировая экономика замедляет темпы, снижается и спрос на нефть, - отмечает аналитик банка Екатерина Крылова. - Мы не видим поводов для возобновления роста в нефти, а ситуацию с танкером считаем одномоментной. Оставляем диапазон 58-61 долл./барр. актуальным на эту неделю, опасаясь его проторговки вниз в случае ухудшения общерыночного сантимента".