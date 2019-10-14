Приближение налогового периода будет сдерживать российскую валюту от существенного снижения - Алор Брокер

Пара доллар-рубль в пятницу показала, что не имеет сил пробивать отметку 64 и начинать тестировать сильную поддержку 63,7, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Пока драйверов роста рубля, за исключением высокого спроса на ОФЗ, нет. Но от существенного снижения российскую валюту будет сдерживать приближение налогового периода. Диапазон 63,7-64,5 видится эксперту оптимальным на сегодняшний день.

"Нефть перед открытие российских торгов сверху вниз тестирует отметку 60 долларов за баррель. Улучшение взаимоотношений между США и Китаем - это хороший среднесрочный драйвер роста нефти. Однако для продолжения роста котировок в район сопротивления 63,5 доллара за баррель необходимы и другие факторы, в частности, неплохо бы снизиться запасам нефти в США". - отмечает Алексей Антонов.