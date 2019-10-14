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Главная / Аналитикам / Аналитика / Приближение налогового периода будет сдерживать российскую валюту от существенного снижения - Алор Брокер
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14 октября 2019 года 10:00
Приближение налогового периода будет сдерживать российскую валюту от существенного снижения - Алор Брокер
Пара доллар-рубль в пятницу показала, что не имеет сил пробивать отметку 64 и начинать тестировать сильную поддержку 63,7, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Пока драйверов роста рубля, за исключением высокого спроса на ОФЗ, нет. Но от существенного снижения российскую валюту будет сдерживать приближение налогового периода. Диапазон 63,7-64,5 видится эксперту оптимальным на сегодняшний день. "Нефть перед открытие российских торгов сверху вниз тестирует отметку 60 долларов за баррель. Улучшение взаимоотношений между США и Китаем - это хороший среднесрочный драйвер роста нефти. Однако для продолжения роста котировок в район сопротивления 63,5 доллара за баррель необходимы и другие факторы, в частности, неплохо бы снизиться запасам нефти в США". - отмечает Алексей Антонов.
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14 октября 2019 года 13:42
Золото упало ниже 1500 долл. США за унцию - рынок не смог нащупать ту поддержку, которая двигала его вверх в третьем квартале, сообщается в комментарии Saxo Bank. Однако отрицательное влияние роста котировок акций и доходности облигаций, связанного с торговым соглашением, теперь компенсируется... читать дальше
.14 октября 2019 года 11:12
Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз на фоне отсутствия прорывных договоренностей в торговых переговорах между США и Китаем, говорится в комментарии "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются в районе отметки $59,8/bbl, WTi - $54/bbl. "В пятницу поддержку ценам на нефть... читать дальше
.14 октября 2019 года 10:15
Нефть удерживается в диапазоне 58-61 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. В пятницу поднималась к верхней границе диапазона на новостях об атаке на иранский танкер в Красном море и итогах переговоров по торговле США и КНР. "Как мы ожидали, особого сюрприза не произошло – лишь... читать дальше
.14 октября 2019 года 09:31
Фондовые индексы США выросли в пятницу на новостях о "перемирии" в торговой войне с КНР. Фондовые рынки АТР растут вслед за заключением соглашения между США и Китаем. Нефть дешевеет после существенного скачка за неделю, цена Brent выросла до $60,21 за баррель. читать дальше
.11 октября 2019 года 18:12
В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем большинство валют на развивающихся рынках торговались к окончанию рабочего дня в плюсе, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, южноафриканский рэнд,... читать дальше
.11 октября 2019 года 17:25
Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк
Цены на золото взяли паузу, отступив ниже 1500 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Тем не менее, ситуация, по мнению аналитика банка Романа... читать дальше
.11 октября 2019 года 15:20
Фунт стерлингов показал наибольший рост за несколько месяцев, когда премьер-министр Великобритании и его ирландский коллега Варадкар сообщили, что на переговорах намечается "путь" к соглашению по Брекзиту, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Ирландский... читать дальше
.11 октября 2019 года 11:54
По-прежнему видны риски дальнейшего ослабления евро ближе к уровням 1,08 в паре с долларом до конца текущего года - "Нордеа Банк"
Пара EUR/USD в моменте торгуется в районе отметки 1,10. Опубликованный в четверг протокол прошедшего заседания ЕЦБ в целом подтверждает взгляд на то, что европейский регулятор продолжит стимулировать экономику с помощью монетарных инструментов, а объем покупок финансовых активов может быть... читать дальше
.11 октября 2019 года 11:32
Нефтяные контракты вряд ли смогут закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Геополитика позволяет ценам на нефть оставаться на комфортных уровнях, но при этом нефтяные контракты вряд ли смогут закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы получают поддержку после... читать дальше
.11 октября 2019 года 10:22
Нефть воспрянула духом на фоне поддерживающих комментариев генсека ОПЕК о "сильных мерах", которые будут приняты на заседании картеля в декабре. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, соглашение ОПЕК+ продлят на весь 2020 г. и увеличат квоты на сокращение добычи. Также... читать дальше
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