Ожидается нейтральное открытие индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2700-2715 п. - ИК "Алго Капитал"

В понедельник ожидается нейтральное открытие индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2700-2715 п., отмечается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 п.

"После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - прогнозирует эксперт. - Этому способствует достаточно неоднозначное состояние внешнего фона.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".