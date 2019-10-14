В понедельник инвесторы будут отыгрывать прорыв на торговых переговорах США-Китай - Алор Брокер

Индекс Мосбиржи закончил неделю в районе поддержки 2700 пунктов, от которой сегодня мы вновь попробуем оттолкнуться, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Пока внешний фон складывается нейтральный. Слабый рост американских фьючерсов компенсируется снижающейся нефтью. Но можно ожидать, что инвесторы будут отыгрывать прорыв на торговых переговорах США-Китай. Однако на возобновление среднесрочного роста рынка в целом рассчитывать не стоит - российский рынок сейчас выглядит слабо, остро ощущается отсутствие свежих денег, полагает эксперт.

"Спекулятивно интересен Сбербанк, который пробивает сопротивление 230 руб., - подчеркивает Алексей Антонов. - Считаем, что не в полной мере отыграла уход цен на нефть выше 60 долларов и нефтянка, прежде всего "Роснефть", которой неплохо бы закрыть дивидендный гэп".

Также аналитик "Алор Брокер" рекомендует присматриваться к сильно просевшим черным металлургам, которые являются одними из бенефициаров снижения рисков разрастания глобальной торговой войны. Бумаги также поддержит ожидаемое ослабление рубля и традиционно высокие дивиденды.