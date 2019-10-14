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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон по паре USD/RUB: 64,00-65,00 - Банк "Русский Стандарт"
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14 октября 2019 года 09:14
Торговый диапазон по паре USD/RUB: 64,00-65,00 - Банк "Русский Стандарт"
Внешний фон складывается пока положительно для рубля, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Мксима Тимошенко. "Этому способствует оптимизм в отношении торговых переговоров США и КНР, а также заметно подорожавшая нефть, - отмечает эксперт. - Нефть растет на фоне комментариев ОПЕК по дальнейшим сокращениям ее поставок и сообщений об атаке на иранский танкер в Красном море. Торговый диапазон по паре USD/RUB: 64,00-65,00; торговый диапазон по паре EUR/RUB: 70,50-71,50". На российском рынке предстоящая неделя будет охарактеризована начинающимся налоговым периодом и продолжающимся спросом нерезидентов на российский госдолг в свете недавних комментариев главы Банка России, предполагающих более быстрое ослабление ДКП. Это, по мнению эксперта банка, может означать снижение ставки до конца года на 50 бп. "Вышеперечисленные факторы при отсутствии негативного внешнего фона будут поддерживать российский рубль на текущей неделе, - указывает Максим Тимошенко. - Проводимые на ежедневной основе Банком России валютные интервенции оказывают незначительное влияние на рубль в связи с их небольшими дневными объемами. Внешний фон складывается пока положительно для рубля. Этому способствует оптимизм в отношении торговых переговоров США и КНР, а также заметно подорожавшая нефть. Нефть растет на фоне комментариев ОПЕК по дальнейшим сокращениям ее поставок и сообщений об атаке на иранский танкер в Красном море".
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14 октября 2019 года 13:42
Золото упало ниже 1500 долл. США за унцию - рынок не смог нащупать ту поддержку, которая двигала его вверх в третьем квартале, сообщается в комментарии Saxo Bank. Однако отрицательное влияние роста котировок акций и доходности облигаций, связанного с торговым соглашением, теперь компенсируется... читать дальше
.14 октября 2019 года 11:12
Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз на фоне отсутствия прорывных договоренностей в торговых переговорах между США и Китаем, говорится в комментарии "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются в районе отметки $59,8/bbl, WTi - $54/bbl. "В пятницу поддержку ценам на нефть... читать дальше
.14 октября 2019 года 10:15
Нефть удерживается в диапазоне 58-61 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. В пятницу поднималась к верхней границе диапазона на новостях об атаке на иранский танкер в Красном море и итогах переговоров по торговле США и КНР. "Как мы ожидали, особого сюрприза не произошло – лишь... читать дальше
.14 октября 2019 года 09:31
Фондовые индексы США выросли в пятницу на новостях о "перемирии" в торговой войне с КНР. Фондовые рынки АТР растут вслед за заключением соглашения между США и Китаем. Нефть дешевеет после существенного скачка за неделю, цена Brent выросла до $60,21 за баррель. читать дальше
.11 октября 2019 года 18:12
В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем большинство валют на развивающихся рынках торговались к окончанию рабочего дня в плюсе, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, южноафриканский рэнд,... читать дальше
.11 октября 2019 года 17:25
Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк
Цены на золото взяли паузу, отступив ниже 1500 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Тем не менее, ситуация, по мнению аналитика банка Романа... читать дальше
.11 октября 2019 года 15:20
Фунт стерлингов показал наибольший рост за несколько месяцев, когда премьер-министр Великобритании и его ирландский коллега Варадкар сообщили, что на переговорах намечается "путь" к соглашению по Брекзиту, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Ирландский... читать дальше
.11 октября 2019 года 11:54
По-прежнему видны риски дальнейшего ослабления евро ближе к уровням 1,08 в паре с долларом до конца текущего года - "Нордеа Банк"
Пара EUR/USD в моменте торгуется в районе отметки 1,10. Опубликованный в четверг протокол прошедшего заседания ЕЦБ в целом подтверждает взгляд на то, что европейский регулятор продолжит стимулировать экономику с помощью монетарных инструментов, а объем покупок финансовых активов может быть... читать дальше
.11 октября 2019 года 11:32
Нефтяные контракты вряд ли смогут закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Геополитика позволяет ценам на нефть оставаться на комфортных уровнях, но при этом нефтяные контракты вряд ли смогут закрепиться на уровнях значимо выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы получают поддержку после... читать дальше
.11 октября 2019 года 10:22
Нефть воспрянула духом на фоне поддерживающих комментариев генсека ОПЕК о "сильных мерах", которые будут приняты на заседании картеля в декабре. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, соглашение ОПЕК+ продлят на весь 2020 г. и увеличат квоты на сокращение добычи. Также... читать дальше
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