Торговый диапазон по паре USD/RUB: 64,00-65,00 - Банк "Русский Стандарт"

Внешний фон складывается пока положительно для рубля, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Мксима Тимошенко. "Этому способствует оптимизм в отношении торговых переговоров США и КНР, а также заметно подорожавшая нефть, - отмечает эксперт. - Нефть растет на фоне комментариев ОПЕК по дальнейшим сокращениям ее поставок и сообщений об атаке на иранский танкер в Красном море. Торговый диапазон по паре USD/RUB: 64,00-65,00; торговый диапазон по паре EUR/RUB: 70,50-71,50".

На российском рынке предстоящая неделя будет охарактеризована начинающимся налоговым периодом и продолжающимся спросом нерезидентов на российский госдолг в свете недавних комментариев главы Банка России, предполагающих более быстрое ослабление ДКП. Это, по мнению эксперта банка, может означать снижение ставки до конца года на 50 бп.

"Вышеперечисленные факторы при отсутствии негативного внешнего фона будут поддерживать российский рубль на текущей неделе, - указывает Максим Тимошенко. - Проводимые на ежедневной основе Банком России валютные интервенции оказывают незначительное влияние на рубль в связи с их небольшими дневными объемами. Внешний фон складывается пока положительно для рубля. Этому способствует оптимизм в отношении торговых переговоров США и КНР, а также заметно подорожавшая нефть. Нефть растет на фоне комментариев ОПЕК по дальнейшим сокращениям ее поставок и сообщений об атаке на иранский танкер в Красном море".