Улучшение настроений на глобальных рынках может вернуть индекс МосБиржи в верхнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением на 0,5%, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Улучшение настроений на глобальных рынках, по мнению эксперта, может способствовать возвращению индекса МосБиржи в верхнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов. Отмечается также, что сегодня уже без дивидендов начинают торговаться бумаги ММК и Фосагро, но влияние дивидендных отсечек на индекс Мосбиржи сравнительно невысоко.