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11 октября 2019 года 18:12
Рынки продолжают надеяться на торговое соглашение США и Китая - ИК "Велес Капитал"
В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем большинство валют на развивающихся рынках торговались к окончанию рабочего дня в плюсе, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, южноафриканский рэнд, мексиканское песо и российский рубль прибавляли около 1,5%, 0,6% и 0,5% соответственно. В то же время ситуация выглядела не столь однозначной, так как такие валюты, как например, турецкая лира и бразильский реал, заметно снижались. "В целом инвесторы по-прежнему надеются на достижение компромисса в торговых переговорах, - отмечает Юрий Кравченко. - В частности, надежды на такой сценарий заметно возросли еще накануне после новостей о планируемом участии в пятничном диалоге Д.Трампа. О позитивных ожиданиях рынка свидетельствовала и коррекция индекса доллара в пятницу. При этом для американской валюты ситуацию не смогли изменить даже сильные данные по потребительскому доверию в США". Дополнительную поддержку рубль также получал с нефтяного рынка, где стоимость марки Brent в течение дня пыталась закрепиться выше 60 долл. за баррель. Росту котировок способствовали как ожидания по достижению торгового урегулирования, так и инцидент с иранским танкером в Красном море, который может усилить геополитическую напряженность. "В течение дня рубль был совсем близок к отметке в 64 по доллару, однако так и не смог протестировать данный рубеж, - комментирует эксперт ИК "Велес Капитал". - В случае позитивного итога торговых переговоров российская валюта могла бы обновить максимум с середины сентября, продвинувшись в сторону 63,5. Однако не исключено, что рынок в очередной раз не получит видимого прогресса в торговых переговорах, в частности американская сторона не откажется от ранее запланированного введения пошлин в октябре и декабре. В этом случае доллар может вернуться на уровень 65+ руб. уже в начале следующей недели".
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11 октября 2019 года 17:25
Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк
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.11 октября 2019 года 15:20
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.11 октября 2019 года 11:54
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.11 октября 2019 года 10:22
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.11 октября 2019 года 09:39
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.11 октября 2019 года 09:13
Позитивная информация с торговых переговоров может увести котировки нефти ближе к 62 долларам - Алор Брокер
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.10 октября 2019 года 17:54
Опубликованный в четверг индекс деловой активности PMI в сфере услуг в США показал замедление темпов роста в сентябре, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Значение индикатора оказалось самым низким за последние три года. В то же время, индекс Института... читать дальше
.10 октября 2019 года 15:56
Аналитики Julius Baer придерживаются позиции, что Brexit, вероятнее всего, будет отложен на дату после 31 октября. Во время периода отсрочки оппозиция будет решать вопрос о необходимости и сроках проведения вотума недоверия премьеру и всеобщих выборов. Долгосрочный базовый сценарий, по которому... читать дальше
.10 октября 2019 года 14:40
В четверг индекс доллара (DXY) открылся вниз, после чего предпринимал коррекционные попытки, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Незадолго до старта российской сессии DXY перешел к отвесному падению, обновив недельный минимум и теряя сейчас 0,4% около отметки 98,7... читать дальше
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