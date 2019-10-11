Рынки продолжают надеяться на торговое соглашение США и Китая - ИК "Велес Капитал"

В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем большинство валют на развивающихся рынках торговались к окончанию рабочего дня в плюсе, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, южноафриканский рэнд, мексиканское песо и российский рубль прибавляли около 1,5%, 0,6% и 0,5% соответственно. В то же время ситуация выглядела не столь однозначной, так как такие валюты, как например, турецкая лира и бразильский реал, заметно снижались.

"В целом инвесторы по-прежнему надеются на достижение компромисса в торговых переговорах, - отмечает Юрий Кравченко. - В частности, надежды на такой сценарий заметно возросли еще накануне после новостей о планируемом участии в пятничном диалоге Д.Трампа. О позитивных ожиданиях рынка свидетельствовала и коррекция индекса доллара в пятницу. При этом для американской валюты ситуацию не смогли изменить даже сильные данные по потребительскому доверию в США".

Дополнительную поддержку рубль также получал с нефтяного рынка, где стоимость марки Brent в течение дня пыталась закрепиться выше 60 долл. за баррель. Росту котировок способствовали как ожидания по достижению торгового урегулирования, так и инцидент с иранским танкером в Красном море, который может усилить геополитическую напряженность.

"В течение дня рубль был совсем близок к отметке в 64 по доллару, однако так и не смог протестировать данный рубеж, - комментирует эксперт ИК "Велес Капитал". - В случае позитивного итога торговых переговоров российская валюта могла бы обновить максимум с середины сентября, продвинувшись в сторону 63,5. Однако не исключено, что рынок в очередной раз не получит видимого прогресса в торговых переговорах, в частности американская сторона не откажется от ранее запланированного введения пошлин в октябре и декабре. В этом случае доллар может вернуться на уровень 65+ руб. уже в начале следующей недели".